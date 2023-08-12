هل يورط لوكاشينكو بيلاروسيا في حرب أوكرانيا؟

صعّد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الذي يوصف بأنه "آخر ديكتاتور أوروبي"، من التوترات مع الناتو، ومن ثم، طرحت سكاي نيوز البريطانية تساؤلا علي محلليها، بشأن إحتمالية توريط بلاده في الحرب الروسية الأوكرانية.

قال، شون بيل، المحلل العسكري البريطاني، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، إن فلاديمير بوتين لا يزال يطمح في جذب بيلاروسيا إلى الصراع مع أوكرانيا، وعلى الرغم من أن لوكاشينكو يدرك المخاطر المرتبطة بهذه الخطوة التي لا تحظى بشعبية، إلا أن مستقبله لا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الزعيم الروسي.

وأكد بيل، أن لوكاشينكو، يدرك تماما أنه إذا فشل الرئيس بوتين، فإن موقفه في حكم بلاده سيكون ضعيفا، وهذا ليس الإرث الذي خطط له الزعيم البيلاروسي. وأوضح أن الرئيس لوكاشينكو انتهازي سعى إلى الاستفادة من فترة ضعف الرئيس بوتين القصيرة التي وقعت بعد محاولة التمرد الذي خاضته قوات فاجنر.

وجود مقاتلي مرتزقة مجموعة فاجنر في بيلاروسيا، شجع لوكاشينكو علي الظهور الإعلامي والتصريح بعبارات استفزازية وهو ما أدى إلى تصاعد التوترات مع بولندا (عضو في حلف شمال الأطلسي) وأبلغ عن تهديدات بالقرب من الحدود.

لوكاشينكو سياسي مخادع حافظ على قبضته على السلطة على مدى العقود الثلاثة الماضية. ويعتقد العديد من المحللين أن لوكاشينكو يعتبر نفسه الخليفة الطبيعي للرئيس بوتين.

ومع ذلك، يدرك لوكاشينكو أيضًا أن الرأي العام البيلاروسي لا يدعم توثيق العلاقات مع روسيا، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه لا يوجد تقريبًا أي دعم لبيلاروسيا لدخول الحرب مع أوكرانيا.

ويري الخبراء أن لوكاشينكو سيعمل علي موازنة الطموحات المتضاربة في كثير من الأحيان للزعيم الروسي وناخبيه.

في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها يفجيني بريجوزين قبل ستة أسابيع، تردد على نطاق واسع أن لوكاشينكو كان مسؤولاً عن التوسط في صفقة لإقناع بريجوزين بالتخلي عن مسيرته المتمردة.

من الواضح أن الرئيس بوتين كان منزعجًا من التهديد الأكثر أهمية لسلطته منذ عقود، وكان بحاجة إلى وقت لتوطيد منصبه وإعادة تأكيد سلطته، وبالتالي فإن تدخل لوكاشينكو قدم شريان حياة لا يقدر بثمن للرئيس الروسي المحاصر.

احتاج فلاديمير بوتين أيضًا إلى إزالة التهديد الفوري لفاجنر، لذلك عرض لوكاشينكو أن يتخذ من بيلاروسيا قاعدة لمجموعة المرتزقة وزعيمها بريجوزين كمسكن قصير الأمد.

كما أتاح هذا الدعم القيم لبوتين في مثل هذا الوقت الحرج للوكاشينكو فرصة للظهور مرة أخري في دائرة الضوء الدولية واستغلال لحظة نادرة من النفوذ في علاقاته مع روسيا.

استفز لوكاشينكو بولندا، مشيرًا إلى أن قوات فاجنر المتمركزة في بيلاروسيا تشكل تهديدًا لها، وأنه ينبغي شكر لوكاشينكو على منع مقاتلي فاجنر من "الذهاب في رحلة إلى وارسو ورزيسزو".

كانت هناك أيضًا تقارير عن تورط طائرات هليكوبتر بيلاروسية في انتهاكات حدودية - وكلها تهدف إلى تصعيد التوترات مع جيران بيلاروسيا في الناتو. هذا الخطاب الملتهب للزعيم البيلاروسي جعله ثاني أكثر القادة شعبية في روسيا.

كان ظهور لوكاشينكو المنتظم في وسائل الإعلام دليلاً آخر على أنه كان يستمتع بتلك اللحظة من المشاركة في هذه الأمور الجادة. ولكن، بعد أن أعاد الرئيس بوتين تأكيد سلطته تدريجيًا، وأعاد ترتيب كبار قادته وعزز قاعدة نفوذه، بدأ اهتمامه يتحول إلى فاجنر - وبريجوزين على وجه الخصوص.

تم استيعاب بعض مقاتلي فاجنر المرتزقة في الجيش الروسي، بينما تم إعادة نشر العديد منهم في عملية فاجنر في إفريقيا - وكلها مصممة لتقويض قاعدة بريجوزين القوية. مقاتلي فاجنر الذين بقوا في بيلاروسيا لم يكن لهم دور مباشر، لكن المرتزقة يتبعون المال، فمن سيدفع لهم؟

افترض لوكاشينكو في البداية أن روسيا ستدفع، لكن ذلك لم يحدث، ولم يرغب هو ولا بوتين في أن تصبح بقايا محاولة الانقلاب "أسلحة للتأجير"، لذا تشير التقارير إلى أن لوكاشينكو يسعى الآن إلى طرد فاجنر للحد من ضررهم.

سيبقى عدد قليل من مرتزقة فاجنر لإجراء تدريب عسكري لبيلاروسيا، وفي هذه الأثناء، على الرغم من أن لوكاشينكو قد استغل فرصته القصيرة للهجوم الدولي وزيادة نفوذه مع الرئيس بوتين، إلا أنه سيحاول التغلب على تداعيات أي محاولة لجر بلاده للصراع.

ولكن على الرغم من طموحات لوكاشينكو الشخصية، فإن خطابه غير المنتظم وغير القابل للتنبؤ على قد زاد من التوترات بين بيلاروسيا وحلف شمال الأطلسي.

الرئيسان بوتين ولوكاشينكو هما زعيمان استبداديان على نحو متزايد، وتخاطر أفعالهما الأنانية التي تخدم مصالحهما بتصعيد الحرب في أوكرانيا.

والأمر الأكثر إثارة للقلق أن سلوكهم غير المنتظم وغير المتوقع بشكل متزايد لا يستند إلى دعم الشعبين الروسي والبيلاروسي، ومن الواضح أنه ديكتاتوري، وله عواقب وخيمة بشكل متزايد على السلم والأمن العالميين.