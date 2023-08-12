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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يصدم الزمالك والأهلي ويضم موهبة فيوتشر

صدى البلد

في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة، أعلن النادي حصوله على خدمات المدافع الدولي محمود مرعي قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.


ويعد محمود مرعي إضافة قوية لخط دفاع نادي بيراميدز الذي يستعد لخوض العديد من المنافسات المحلية والقارية، والبداية منتصف سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ومحمود مرعي من مواليد ٢٤ أبريل من عام ١٩٩٨، وبدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة، قبل أن يلعب مع الفريق الأول، وانتقل إلى فيوتشر عام ٢٠٢١، قبل أن ينجح بيراميدز في ضمه لدعم خط الدفاع.

ولعب مرعي ١٤٥ مباراة في الدوري الممتاز حيث سجل ٦ أهداف وصنع ٣ أهداف أخرى، ولعب كذلك ١٠ مباريات في بطولة كأس مصر، وشارك كذلك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وصنع هدفا واحدا.

ومرعي هو أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها حيث لعب في صفوف منتخب الناشئين تحت ١٥ عاما ٥ مباريات، ومع منتخب الشباب تحت ٢٠ عاما ٣ مباريات، وسجل مرعي مشاركته الدولية الأولى بقميص المنتخب المصري الأول يوم ١٨ يونيو الماضي في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

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