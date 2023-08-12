علقت الدكتور إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء، على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار جديد لمرض السكر يؤخر الإصابة بالنوع الأول 3 سنوات.

وقالت إيناس شلتوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" تم الموافقة على نوع من العلاج لمصابي السكر من النوع الأول ".

وأضافت إيناس شلتوت :" الدواء يستخدم لتأخير الإصابة بمرض السكر لدى المعرضين للإصابة بمرض السكر من النوع الأول ".

وتابعت إيناس شلتوت:" هناك جينات وراثية قد تجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بالسكر من النوع الأول خاصة في ظل تواجد مصابين في العائلة بمرض السكر ".

وأكملت إيناس شلتوت :" العلاج الذي وافقت عليه امريكا لا يمنع الإصابة ونام ان يتوصل العلم إلى علاج يمنع الإصابة بمرض السكر "، مضيفا:" النوع الأول من مرض السكر يصيب الأطفال والشباب ".