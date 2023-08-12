وزير الرياضة يشيد بأداء منتخب مصر في الطائرة ناشئين وناشئات ببطولة العالم بكرواتيا والأرجنتين

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمستوي وأداء اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت ١٩ سنة، بعد حصول الناشئين علي المركز الـ ٨ ببطولة العالم التي أقيمت بدولة الارجنتين، والناشئات علي المركز الـ ١٦ ببطولة العالم بدولة كرواتيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ولفت الوزير إلي دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحددة من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.