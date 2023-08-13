عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| ماذا وجدت أشهر غواصة مسنة بأعمق خندق في المحيط الهادي

شاهد| ماذا وجدت
شاهد| ماذا وجدت أشهر غواصة مسنة بأعمق خندق في المحيط الهادي

ألغاز عديدة تكمن في عمق المحيطات وتتركنا في حيرة من أمرنا، يقال إننا نعرف المزيد عن سطح المريخ أكثر مما نعرفه عن قاع المحيط، إلا أنه في المقابل قد لا يكون هناك مكان أكثر غموضًا من أعمق نقطة في المحيط، حيث تقع على بعد حوالي 7 أميال تحت الأمواج في المحيط الهادئ.

يعتبر خندق ماريانا بالمحيط الهادي نقطة في الواقع، لكن ماذا وجدت أشهر غواصة مسنة بأعمق خندق في المحيط الهادي.

فقد قامت إحدى المغامرات النساء، وهي الغواصة كاثي سوليفان، 71 عامًا، والتي لديها خبرة في هذا المجال، بالنزول إلى الهوة المائية وذلك قبل هبوطها بالفضاء في عام 1984، حيث انطلقت في المدار الخارجي، وأصبحت أول امرأة تمشي في الفضاء. 

خندق ماريانا بالمحيط الهادي

 

بعد مرور 36 عامًا، أصبحت رائدة الفضاء أيضًا رائدة مائية حطمت الرقم القياسي، وأصبحت أول امرأة تزور تشالنجر ديب في أعمق جزء من خندق ماريانا بالقرب من جزيرة غوام.

في عام 2020، دخلت كاثي في ​​غواصة ترايدنت ذات المقعدين لمدة 12 ساعة، حيث انخفضت ثلاثة أضعاف عمق مكان تيتانيك.

الغواصة كاثي سوليفان   71 عامًا 

وقالت كاثي إنه في حين أن الكثير من قاع المحيط يبدو قاحلًا في منطقة هادال - التي سميت على اسم إله العالم السفلي، هاديس - حتى في أعماق تكسير العظام، فإن الحياة موجودة.

فقد لمحت كاثي أيضًا مسارات الكائنات الحية التي انزلقت في طريقها عبر الأرض.

 إلى جانب خيار البحر، تعد "الصحراء" المائية موطنًا لعدد من الديدان البحرية والجمبري والكائنات الحية الدقيقة الأخرى. 

قبل عام من نزولها، اكتشفت كاثي  عابر بحر آخر يُدعى فيكتور فيسكوفو وشيئًا أكثر إزعاجًا في الهاوية البكر وكيسا من البلاستيك.

الغاز سطح المريخ المحيط الهادئ خندق ماريانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

موضوعات متعلقة

مراهقات يعتدين على عاملة مُسنة لسرقة نظارة شمس بإحدى الولايات الأمريكية|صور

شابة بريطانية تنهي حياة أمها وتهرب من مستشفى المجانين .. ما القصة؟

بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

مُغامر أردني يغير حياة مسنة تعيش بمفردها.. شاهد ما فعله

مدونة لبنانية توثق رحلتها لشرم الشيخ: زوروا مصر

عودة الثعبان ذو الرأسين بحديقة حيوان تكساس.. ما القصة؟

إيلون ماسك يهدد الأرض بالدمار

ترشيحاتنا

جماعة الشر وضرب الاقتصاد الوطني.. خبراء يفضحون فقاقيع الإرهابية ودراويشها بالخارج

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

وزير التعليم يكشف موعد إعداد مناهج الثانوية العامة الجديدة

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

تحذير عاجل من اليابان بشأن إعصار عنيف قادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ20 جنيها احصل على أعلى نسبة فوسفور من سمك الشبار

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فيديو

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ