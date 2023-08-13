شاهد| ماذا وجدت أشهر غواصة مسنة بأعمق خندق في المحيط الهادي

ألغاز عديدة تكمن في عمق المحيطات وتتركنا في حيرة من أمرنا، يقال إننا نعرف المزيد عن سطح المريخ أكثر مما نعرفه عن قاع المحيط، إلا أنه في المقابل قد لا يكون هناك مكان أكثر غموضًا من أعمق نقطة في المحيط، حيث تقع على بعد حوالي 7 أميال تحت الأمواج في المحيط الهادئ.

يعتبر خندق ماريانا بالمحيط الهادي نقطة في الواقع، لكن ماذا وجدت أشهر غواصة مسنة بأعمق خندق في المحيط الهادي.

فقد قامت إحدى المغامرات النساء، وهي الغواصة كاثي سوليفان، 71 عامًا، والتي لديها خبرة في هذا المجال، بالنزول إلى الهوة المائية وذلك قبل هبوطها بالفضاء في عام 1984، حيث انطلقت في المدار الخارجي، وأصبحت أول امرأة تمشي في الفضاء.

خندق ماريانا بالمحيط الهادي

بعد مرور 36 عامًا، أصبحت رائدة الفضاء أيضًا رائدة مائية حطمت الرقم القياسي، وأصبحت أول امرأة تزور تشالنجر ديب في أعمق جزء من خندق ماريانا بالقرب من جزيرة غوام.

في عام 2020، دخلت كاثي في ​​غواصة ترايدنت ذات المقعدين لمدة 12 ساعة، حيث انخفضت ثلاثة أضعاف عمق مكان تيتانيك.

الغواصة كاثي سوليفان 71 عامًا

وقالت كاثي إنه في حين أن الكثير من قاع المحيط يبدو قاحلًا في منطقة هادال - التي سميت على اسم إله العالم السفلي، هاديس - حتى في أعماق تكسير العظام، فإن الحياة موجودة.

فقد لمحت كاثي أيضًا مسارات الكائنات الحية التي انزلقت في طريقها عبر الأرض.

إلى جانب خيار البحر، تعد "الصحراء" المائية موطنًا لعدد من الديدان البحرية والجمبري والكائنات الحية الدقيقة الأخرى.

قبل عام من نزولها، اكتشفت كاثي عابر بحر آخر يُدعى فيكتور فيسكوفو وشيئًا أكثر إزعاجًا في الهاوية البكر وكيسا من البلاستيك.