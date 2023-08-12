تحذير من تطبيقات "اعرف شكلك بعد 60 سنة" على فيسبوك

أكد أحمد طارق خبير أمن المعلومات، أن اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

وقال أحمد طارق في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" هناك حسابات وهمية يتم تدشينها بالذكاء الاصطناعي لتحريك السوشيال ميديا، والحسابات الوهمية على السوشيال ميديا تنشر شائعات كثيرة وتتسبب في مشاكل كثيرة ".

وحذر أحمد طارق المستخدمين من التطبيقات الوهمية على الفيسبوك مثل “اعرف شكلك بعد 60 سنة” لأن هذه المواقع والتطبيقات الإلكترونية تجعل من يستخدمها يتابع صفحات لا يقوم بمتابعتها".

وأكمل أحمد طارق:" لازم كلنا ندخل على إعدادات الحساب الشخصي على فيسبوك وندخل على خانة التطبيقات والمواقع للتعرف على التطبيقات والألعاب التي نشترك فيها ".