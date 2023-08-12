لتسهيل طرق الشحن.. أوكرانيا تسجل السفن الراغبة في عبور الممر الإنساني بالبحر الأسود

بدأت أوكرانيا تسجيل السفن الراغبة في استخدام "الممر الإنساني" المنشأ حديثًا في البحر الأسود بهدف تسهيل طرق الشحن الآمنة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية عن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك قوله إن "التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل، وكل شيء سيحدث تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية لضمان الأمن ".

وقال مصدر بقطاع الصناعة لوكالة رويترز للأنباء، أمس، إنه لم تمر أي سفن بعد بالممر الإنساني بالبحر الأسود.

وكانت أوكرانيا، أعلنت الخميس الماضي، فتح "ممر إنساني" في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

ويعد الممر اختبارا جديدا لحصار روسيا الفعلي بعد انسحابها الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لكييف بتصدير الحبوب.