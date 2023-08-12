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برلمان

برلمانية: التعاون البيئي بين مصر والأردن يدعم السياحة العربية

النائبة غادة عجمي،
النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، إن السياحة البيئية لها دور عام في دعم اقتصاديات الدول، مؤكدة أن مصر والأردن بينهما تشابه للأولويات تعزز التعاون الثنائي في مجال السياحة البيئية مما يساهم في الخروج بنتائج سياحية عربية مميزة.

وأوضحت عجمي، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية تسعى إلى التعاون مع الأردن لتعزيز السياحة البيئية والسياحة المستدامة للحفاظ على التوازن البيئي لتعزيز القدرة التنافسية المقصد السياحي المصري.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن تبادل الخبرات بين مصر والأردن من خلال مشروعمج التنوع البيولوجي بالسياحة يهدف إلى تعزيز مفهوم السياحة البيئية على المستوى الإقليمي،عااوة على تعظيم وتنفيذ برامج لسياحة مشاهدة الطيور بين العقبة وشرم الشيخ وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بمجال السياحة البيئية.

وأكدت النائبة غادة عجمي، على أن الدولة تعمل على تشجيع الشباب والقطاع الخاص لإقامة منتجعات بيئية تقدم تجربة سياحة بيئية فريدة بجانت التصاريح المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية داخل المحميات.

وأشادت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بما تقوم به الدولة من خلال دعم تنمية السياحة المستدامة والحفاظ على مواقع التراث الطبيعي والثقافي والمشاركة المجتمعية وممارسات السفر المسؤولة والفوائد الاقتصادية للسياحة البيئية لأنها داعم رئيسي للاقتصاد الوطني.

السياحة البيئية النائبة غادة عجمي اقتصاديات الدول القدرة التنافسية التوازن البيئي

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