رونالدو ينقذ النصر ويفرض التعادل على الهلال في نهائي كأس الملك سلمان

فرض النصر التعادل على نظيره الهلال بهدف لمثله في في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

فريق النصر كان المتسيد لأحداث الشوط الأول، لكن الفرصة الأولى كانت من نصيب الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الخامسة، بهجمة مرتدة لكنه سدد الكرة بعيدًا عن مرمى نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 13، نفذ مارسيلو بروزوفيتش ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى، تصدى لها محمد العويس، لترتد الكرة لـ سيكو فوفانا الذي سدد الكرة خارج الشباك.

وفي الدقيقة 19، أرسل ساديو ماني كرة عرضية من الجهة اليسرى بالمقاس على رأس بروزوفيتش، لكن العويس تصدى لتسديدته ببراعة.

وسدد عبدالله الخيبري كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الهلال تصدى لها العويس في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 51، تمكن الهلال من تسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي ميشائيل بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها مالكوم من الجهة اليسرى.

ولعب النصر منقوصًا من الدقيقة 71 بعد حصول لاعبه عبدالإله العمري على البطاقة الحمراء بعد عركلته لـ مالكوم.

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل هدف التعادل لـ النصر في الدقيقة 74 من متابعة لتمريرة زميله سلطان الغنام.

استمرت محاولات الهلال لاستغلال النقص العددي للاعبي النصر، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ليتجه الفريقان لخوض شوطين إضافيين.

تشكيل النصر

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبدالإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال

وضم تشكيل الهلال كلا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشايل - سالم الدوسري - مالكوم

ويحصل الفائز على اللقب، جائزة مادية تُقدر بـ 6 ملايين يورو.