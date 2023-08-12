المشدد 15 عاما لمتهم في تجارة الهيروين وحيازة سلاح ناري

قضت محكمة النقض اليوم بحكم محكمة جنايات الزقازيق بالسجن 15 سنه وغرامه نصف مليون جنيه للمتهم ( م . ع) لاتهامه بحيازة ٦٠٠ جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلقات نارية.

وقدم دفاع المتهم مذكرة بأسباب للطعن بالنقض للخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ٣١٠ إجراءات جنائية فقد افتقد الحكم تاريخ إذن النيابة وتاريخ الضبط وبيان ووزن ونوع المخدر المضبوط وتجهيل مكان الضبط وأن الحكم المطعون عليه انتهي لتوافر قصد اتجار المواد المخدرة لدى الطاعن دون ان يرد ما الأدلة التي ساقته الي استظهار ذلك القصد ودون أن يضبط المتهم في حالة بيع او شراء ودون ان يضبط معه ثمة أدوات تقطيع او موازين تثبت توافر ذلك القصد مخالفآ لما استقرت اليه مبادئ محكمه النقض في هذا الشأن وأن مجرد القول بضبط كمية لدى الطاعن لا تنبئ بتوافر قصد الاتجار.