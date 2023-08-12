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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منعش للأطفال .. أسرار عمل الآيس كريم بالقهوة

طريقة عمل ايس كريم القهوة
طريقة عمل ايس كريم القهوة

يعتبر الايس كريم من أكثر ما يتناوله الأطفال والكبار والذى يعطي الشعور بالإنتعاش في الصيف والآيس كريم له نكهات متعددة ألذها مذاقًا نكهة القهوة، يمكنك تحضيره في البيت ويبحث الكثير من ربات البيوت لمعرفة أسهل طريقة عمل أيس كريم القهوة بمذاق رائع وفقاً لموقع"Food today".


مقادير ايس كريم القهوة:

- كوب وربع من الحليب

- 2 صفار بيض

- كوب سكر

- 2بياض بيض

- كوب كريمة

- بودرة من القهوة

- كوب من الفانيلا


*طريقة التحضير

حضري وعاء علي نار يتم وضع بودرة القهوة والسكر والحليب مع التقليب حتي الذوبان ثم يضاف اليه صفار البيض مع التقليب بشكل جيد للحصول على القوائم المطلوب.

بعد ذلك ضيفي القهوة والفانيلا ويتم رفعه من على النار ويترك حتي يبرد.

قومي بضرب بياض البيض بشكل جيد ثم يضاف إلي الخليط السابق.

قومي بضرب الكريمة وتضاف إلي الخليط السابق ثم يتم الخفق كل المكونات السابقة بواسطة خلاط الكهربائي ثم صبي الخليط في قوالب الثلج ويترك في فريزر حتي يتجمد ثم قدمي أطعم ايس كريم بالقهوة في منزلك بطعم لذيذ.

ايس كريم القهوة الصيف سكر فانيليا

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