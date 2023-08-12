أحدهما رضيع .. مصرع شخصين في غرق سفينة للمهاجرين بتونس

أفادت الإذاعة الرسمية التونسية، اليوم السبت ، بأن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما ، أحدهما رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر ، وأنقذ 13 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل قابس بتونس.

وأضافت الإذاعة التونسية أن البحث جار عن المهاجرين المفقودين.