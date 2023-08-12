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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى 3 دقائق.. 9 خطوات لدفع مخالفات السيارة إلكترونيا

مخالفات السيارة
مخالفات السيارة

تقدم الدولة العديد من المميزات إلي المواطنين من خلال أنظمة السداد الحديثة التي تمكن المواطن من توفير وقته وجهده حيث يمكن سداد مخالفات السيارة إلكترونيا دون الحاجة إلي الوقوف فى طوابير.

خطوات سداد مخالفات السيارة

وتسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها للمواطنين عبر الانترنت وذلك فى إطار للتحول الرقمي حيث يمكنك سداد مخالفات السيارة عبر خطوات سهلة وبسيطة.

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طرق دفع مخالفات السيارة اونلاين

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل دفع مخالفات السيارة والتي تتضمن مايلي :-

- تبدأ أولي خطوات دفع مخالفات السيارة من خلال الدخول خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

-وفى هذه الخطوة يتم تسجيل الدخول إلي البوابة ومن ثم اختيار خدمات نيابة المرور.

-فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات الدفع.

- ومن ثم اختيار الدفع الإلكتروني.

- اختار نوع المخالفات، التى تريد سدادها مخالفات سيارة أم رخصة قيادة.

- في حالة إن كانت رخصة سيارة تقوم بإدخال رقم الرخصة أرقام وحروف باللغة الإنجليزية.

- أما في حالة إن كانت رخصة القيادة تقوم بإدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص.

- اضغط على إجمالى المخالفات.

- اختيار طريقة الدفع.

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا


كما توفر الدولة إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين من خلال  موقع النيابة العامة حيث يمكن للمواطنين الحصول علي خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، وخدمة الدفع الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 


ويتم الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين عبر خطوات سهلة وبسيطة تشمل ما يلي:-

- يبدء الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول على الموقع للنيابة العامة.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات الاستعلامات.

- أما الخطوة الثالثة تشمل اختيار نوع المخالفات التى تريد الاستعلام عنها رخصة سيارة أم رخصة قيادة.

- في حالة إن كانت مخالفات رخصة مركبات تقوم بإدخال رقم الرخصة «أرقام وحروف باللغة الإنجليزية» ثم تضغط على إجمالي المخالفات.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بك.

- أما في حالة إن كانت لمخالفات رخص القيادة، تقوم بإدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص.

- ثم اضغط على إجمالي المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة 


فيما يمكن أيضا من خلال منصة مصر الرقمية الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة :-

ويحتاج المواطن للاستعلام عن مخالفات رخص القيادة القيام بخطوات سهلة تتطلب فقط وجود هاتف أو جهاز كمبيوتر وانترنت :-

- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة الدخول لمنصة مصر الرقمية

- ثم اختيار رخصي

- وفي هذه المرحلة يظهر أمامك مجموعة من الخدمات اختار الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

- بعد الاختيار اضغط  على الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

ويمكن أيضا للراغبين في الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة القيام بهذه الخطوات والتي تشمل مايلي :-

- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

- اختر أيقونة الاستعلامات.

- فى هذه الخطوة يتم تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

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برقم اللوحة.. طريقة سداد مخالفات السيارة أونلاين

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- ويتم فى الخطوة  الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

- فى هذه الخطوة تقوم بكتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

- سوف تظهر لك قيمة المخالفات بمجرد الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات .

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