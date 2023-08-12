رغم توتر العلاقات .. زعماء الغرب يرحبون بوجود الصين بمحادثات السلام الأوكرانية

شعر المسؤولون الأوروبيون ببعض الراحة عندما حضرت الصين قمة في جدة بالمملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع الماضي. وكان الاجتماع يهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

في حين أن بكين لم تتزحزح عن موقفها المعلن من الحياد ، فإن مجرد وجود الصين في اجتماع تقول روسيا إنها لم تتم دعوتها إليه قد أرسل ، كما تزعم بعض المصادر ، رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنها ليست مستعدة للانحياز صراحةً للجانب الروسي ضده. الغرب.

قد يكون هذا انتصارًا صغيرًا للغاية ، ولكن في عالم دبلوماسية ألعاب محصلتها صفر ، فإن عدم حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يريده بالضبط هو شيء يستحق الاحتفال به.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN: 'لم نتوقع أبدًا أن تنتقل الصين بالكامل إلى الموقف الغربي ، لكن دعم هذا الاجتماع سيكون بمثابة خيبة أمل كبيرة لروسيا'.

من وجهة نظرنا ، من الواضح أن الصين تنخرط مع الغرب ، وتتحدث إلى الأوكرانيين ، وتدفع روسيا إلى الوراء. قال المسؤول: 'نحن نرحب بذلك حقًا'. ورددت مصادر أوروبية متعددة هذا الرأي.

ومع ذلك ، في حين أن مشاركة الصين مع المجتمع الدولي قد تكون ضربة لروسيا ، إلا أنها لا تزال موضع شك من قبل الحلفاء الغربيين ، لأسباب ليس أقلها استمرار العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية بين البلدين.

على الرغم من بصريات حضور وفدها في جدة ، يبدو أن بكين لم تقلص علاقاتها مع روسيا. واتصل كبير دبلوماسييها ، وانغ يي ، بنظيره الروسي سيرجي لافروف بعد يوم من اختتام محادثات جدة ، مؤكدا 'حياد' بكين في الصراع.

وواصل جيشا البلدين تدريبات مشتركة طوال الحرب ، بما في ذلك دورية بحرية قبالة سواحل ألاسكا الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أيضًا أن يزور بوتين الصين في أكتوبر ، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية ، بعد أن تلقى دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ في مارس.

اعترف نفس المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي بأن هناك حافزًا ضئيلًا في الصين لوقف الحرب خارج العلاقات الخارجية لبكين مع الشركاء الاقتصاديين. من وجهة نظرهم ، فإن أكبر منافس لها ، الولايات المتحدة ، مشتت ، وأصبحت روسيا أكثر من شريك صغير. الجانب السلبي الوحيد هو كيف تجعل الآخرين يفكرون في الصين '.

ليس سرا أن علاقة الصين مع أوروبا أصبحت واهية. ويقول المسؤولون إن هذا أمر سيئ بالنسبة للقادة الصينيين الذين يرون أن الدول الأوروبية ستنتصر في معركة الهيمنة العالمية بين بكين وواشنطن.

كما أنه ليس سراً أن علاقات الصين الوثيقة مع روسيا - وفشلها في إدانة غزو موسكو الشامل - جعلت عددًا من الدول الأوروبية ، وخاصة تلك القريبة جغرافياً من روسيا ، غير مرتاحة وأدت إلى إعادة التفكير في ما يجب أن تكون عليه علاقة أوروبا بالصين. .

وقال مصدر أمني أوروبي لشبكة CNN: 'الهدف الرئيسي للصين هو الحفاظ على الغموض في الموقف الأوروبي ، لذلك لا يذهبون إلى أبعد ما تريده الولايات المتحدة'. 'الحفاظ على الروابط الاقتصادية يجعل من الصعب على الصقور سحب أوروبا بعيدًا عن الصين. نشك في أن جدة هي رد فعل على قيام روسيا بدفع أوروبا أقرب إلى الولايات المتحدة. ستشعر الصين أنها بحاجة إلى إعادة التعامل مع أوكرانيا '.

وأضاف 'أنشطة الصين الحالية تتعلق بالتأكيد بالسيطرة على الضرر من حيث العلاقات العامة. تجلس الصين على الحياد وستواصل القيام بذلك حتى تستطيع ذلك. إن حضور هذا النوع من الاجتماعات ، خاصة إذا لم تشارك روسيا ، يناسب هذه الاستراتيجية إلى حد كبير. إنه يحتل عناوين الأخبار الجيدة لجميع أولئك الذين ما زالوا يؤمنون ، بسذاجة تامة من وجهة نظري ، أن الصين يمكن أن تحدث فرقا'.

وباختصار ، إن مجيء الصين إلى طاولة المفاوضات لم يحرك الاتصال في بروكسل فيما يمكن القول إنه أكثر العلاقات الدولية تعقيدًا ولكنها مهمة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح العديد من المسؤولين لشبكة CNN أن العلاقة مع الصين في نوع من الركود الذي يحاول الموازنة بين ما تحتاجه أوروبا وما تريده أوروبا.

ولا تزال أوروبا تستورد من الصين أكثر بكثير مما تصدر ، وهو ما يعكس مستوى اعتمادها على الصين. في عام 2022 ، بلغ العجز التجاري 396 مليار يورو (436 مليار دولار) ، أي أكثر من ضعف عجز عام 2020.

ومع ذلك ، فقد حدث هذا على خلفية تهدئة أوروبا بشأن توقيع المعاهدات والاتفاقيات الرسمية. الاتفاق الشامل بشأن الاستثمار ، الذي تم التفاوض عليه لما يقرب من عقد من الزمان قبل أن يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ ، لا يزال على الجليد لأن الصين عاقبت أعضاء البرلمان الأوروبي لانتقادهم سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

غيرت أوروبا أيضًا وجهة نظرها الرسمية تجاه الصين ، معترفة في عام 2019 بأن بكين 'خصم منهجي'. منذ عام 2019 ، اتخذت بروكسل مبادرات سياسية محددة تهدف عمدًا إلى تحدي هيمنة الصين في أوراسيا.

صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN أن بروكسل لم 'تعزز' موقفها بعد بشأن الصين. 'بيان مثل جدة مرحب به بالتأكيد ، لكنه لا يغير قواعد اللعبة. أردنا أن تفعل الصين شيئًا كهذا منذ بداية الحرب '.

وأوضح المسؤول أنه حتى الخطوات الإيجابية مثل هذه يتم موازنتها في نهاية المطاف بالسلوكيات الأخرى ، مثل احترام بكين لحقوق الإنسان ، وموقفها المهدد تجاه تايوان ، والتجسس المزعوم للشركات الذي ترعاه الدولة. في هذا الصدد ، فإن تصرفات الصين أو تقاعسها عن العمل في أوكرانيا هو مجرد عدسة أخرى يمكن لبروكسل من خلالها أن ترى قبضتها المختلفة على بكين.

هذا الواقع المزدوج ، أوروبا في حاجة إلى الصين لبعض الأشياء ولكن اعتبارها خطرًا أمنيًا وفاعلًا شريرًا على المسرح العالمي ، هو ما يجعل كل هذا صداعًا.

في الواقع ، حتى مع العلاقات الصعبة كما هي ، رحبت الصين بقادة فرنسا وألمانيا وإسبانيا وحتى رئيسة المفوضية الأوروبية نفسها ، أورسولا فون دير لاين ، في الأشهر الأخيرة.