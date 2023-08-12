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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصل على طعام وزاره الطبيب.. تفاصيل جديدة بشأن وضع رئيس النيجر المحتجز

رئيس النيجر
رئيس النيجر

ذكر أحد المقربين من رئيس النيجر المحتجز في مقره بالعاصمة نيامي أن الرئيس محمد بازوم تلقى اليوم السبت "زيارة من طبيبه" مع تنامي القلق على مصيره.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه. 

وطمأن المصدر الجميع على صحة الرئيس بازوم، مؤكدًا أنه بخير بالنظر إلى الوضع الصحي.

وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب في النيجر، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها، بأن المجلس العسكري في النيجر سمح للرئيس المحتجز محمد بازوم برؤية طبيبه.

وكانت ابنة رئيس النيجر قالت في وقت سابق، لصحيفة "جارديان" البريطانية، إن الرئيس المخلوع وعائلته محتجزون في ظروف غير إنسانية على أيدي خاطفيهم العسكريين، الذين قطعوا الكهرباء عن المقر الرئاسي، ما تركهم يفقدون وزنهم بسرعة حيث يتعفن الطعام في الثلاجة.

وذكرت زازيا بازوم، التي كانت تقضي إجازة في فرنسا عندما احتجز الحرس الرئاسي الشهر الماضي والدها الرئيس محمد بازوم، أنها على اتصال هاتفي شبه يومي مع والدها ووالدتها وشقيقها، الذين تقول إنهم يعيشون دون مياه نظيفة ويعتمدون على إمدادات من الأرز والمكرونة، على الرغم من نفاد الوقود من فرن الغاز.

وأوضحت عبر الهاتف من باريس: "وضع عائلتي صعب للغاية في الوقت الحالي، إنهم يبقون في الظلام، والطقس في النيجر شديد الصعوبة، لذلك من المحزن جدًا أنهم دائمًا ما يكونون في الظلام والمنزل حار جدًا.

وأضافت أن “العائلة مستمرة في النضال، ولكن من الصعب بالنسبة لي أنا وأشقائي في الخارج رؤية عائلتنا في هذا الموقف ولا يمكنهم الخروج”. 

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