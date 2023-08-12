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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن : لدينا كثير من دور الرعاية للقضاء على ظاهرة التشرد

الأشخاص بلا مأوى
الأشخاص بلا مأوى

قال حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، إن ظاهرة التشرد ظاهرة قومية ‏ووزارة التضامن الاجتماعي لديها العديد من مؤسسات دور الرعاية لتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، لدينا كثير من دور الرعاية في مصر التي تساهم في القضاء على ظاهرة التشرد، ونقدم كافة أنواع رعاية المشردين ونساعد في إجراءات الدمج الاجتماعي وإيصالهم لأسرهم، مضيفا ‏لدينا 21 دار لرعاية الأشخاص بلا مأوى بها جميع الخدمات الصحية والطبية والنفسية.

وأضاف أن ‏فرقة التدخل السريع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدة المشردين.

التشرد وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الصحية الإعلامي محمد الباز الأشخاص بلا مأوي

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