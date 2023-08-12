غير دستوري.. برلمانية تنتقد استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة 30 ألف معلم

انتقدت النائبة هالة أبو السعد، ‏وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة الـ 30 ألف معلم، قائلة: إنه إذا كانت هناك مسابقة موجودة منذ يوليو 2022 وحتى يوليو 2023 لتعيين 30 ألف معلم، وهذه المسابقة لها شروط؛ إذن يجب اتباع هذه الشروط الموضوعة منذ البداية.

وأضافت النائبة، ‏خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن الناس فوجئوا بعد التقديم واجتياز كل الشروط، بظهور اختبارات أخرى صحية ورياضية، وتم استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد، مشيرة إلى أنه من الممكن تقبل هذه الشروط المفاجئة، ولكن كان يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية بشأنها منذ البداية.

وتساءلت النائبة: “لماذا أكون معلما لدي الكفاءة والقدرة ولكن يتم حرماني من المسابقة بسبب الوزن الزائد؟”، قائلة: “هذا الأمر غير دستوري وغير قانوني.. وأين المساواة بين المواطنين؟".