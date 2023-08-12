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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة عدة كيلومترات كل يوم.. توقعات أمريكية باقتراب سقوط أوديسا الأوكرانية

الحرب في أوديسا
الحرب في أوديسا

كشف محلل الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق لاري جونسون أن أوكرانيا قد تفقد سيطرتها على مدينة أوديسا قريبًا، لعدم قدرة قواتها على مواصلة العمليات العسكرية على جميع الجبهات.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال جونسون عبر "يوتيوب": "أعتقد أنه في كل يوم تقل فرص استمرار سيطرة أوكرانيا على أوديسا بشكل كبير"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية شنّت بالفعل هجومًا في اتجاه خاركوف.

وأضاف أن القوات الروسية تتقدم عدة كيلومترات في اليوم الواحد، وبحسب رأيه يُمكنهم أن يحرّروا كوبيانسك قريبًا.

وخلص جونسون إلى أن الأوكرانيين، من ناحية أخرى، يعانون جراء الخسائر في صفوف أفرادهم وأن احتياطياتهم لا تسمح لهم بتدريب وتجهيز جنود جدد.

أوديسا أوكرانيا خاركوف سيطرة أوكرانيا على أوديسا الاستخبارات المركزية الأمريكية

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