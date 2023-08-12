الأهلى يوثق موسم البطولات في حفل ضخم 23 أغسطس

قررت إدارة النادى الأهلى إقامة حفل ضخم لتكريم الفرق الرياضية التى حققت بطولات فى موسم 2022ــ2023 والتى وصلت الى 26 بطولة، وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم الذى حصد 5 بطولات وهي: (السوبر المصرى بنسختيه والدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا وكأس مصر).

وحددت الإدارة يوم 23 أغسطس الحالى، موعدا للحفل الكبير الذى سيشهد توجيه الدعوة لكل الفرق الرياضية التى حققت البطولات ورموز النادى فى كل الألعاب ورؤساء ومجالس إدارة النادى السابقين ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية.

وحدد الأهلى يوم 23 أغسطس لأنه بداية التجمع الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق تدريباته فى اليوم التالى، ثم السفر لمعسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.