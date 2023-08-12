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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لازم تعرف.. هل يسمح بصرف خبز بطاقة التموين من أي محافظة؟

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يتسأل الكثير من المواطنين حول إمكانية صرف الخبر والسلع علي بطاقة التموين من أي محافظة وعدم اقتصارها علي محل إقامة صاحب البطاقة ولكن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أوضحت أنه تم اقتصار صرف الخبز والسلع على محل إقامة صاحب البطاقة.

صرف الخبز ببطاقة التموين علي محل الإقامة

واعلنت وزارة التموين اقتصار صرف الخبز ببطاقة التموين  بالصرف من المحافظة الصادر منها البطاقة أو التى يوجد فيها محل إقامة صاحبها من خلال الرقم القومىِ منذ أكتوبر 2021.

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وفى وقت سابق كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتيح تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية فى غير محل إقامة المستفيد وذلك في العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم في هذه المناطق.
 

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وتضمنت المناطق التي أتاحت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة فى وقت سابق :- 
محافظات الإسكندرية
مطروح 

وجمصة بمحافظة الدقهلية 
بلطيم بمحافظة كفر الشيخ 
رأس البر بمحافظة دمياط

وكان صاحب البطاقة التموينية يستطيع صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته في أي محافظة خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.

الاستعلام عن إيقاف بطاقة التموين


قد يتعرض المواطن إلى إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به وذلك دون معرفة السبب وراء ذلك وعليه يمكن من بوابة مصر الرقمية إمكانية الاستعلام عن أسباب إيقاف بطاقة التموين بكل سهولة ويسر عبر الانترنت.

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين


وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وذلك من خلال الدخول إلي بوابة مصر الرقمية بكل سهول ويسر حيث أن الحصول على الخدمة يتطلب منك وجود موبايل وانترنت.

- بداية يلزم الدخول عبر بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة  يتم اختيار خدمة التموين

- ثم يتم بعدها الضغط على استعلام عن صرف البطاقة، الذي يوضح أخر عملية تموينية صرفت للبطاقة، وأخر عملية خبز أيضا مع تحديد مدى إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.


خطوات إيقاف البطاقة التموينية


ولكن هناك بعض المواطنين الراغبين فى إيقاف بطاقة التموين حيث يجد نفسه أنه غير مستحق للدعم وعليه توفر  الدولة للمواطنين عبر الانترنت إمكانية إيقاف البطاقة التموينية.

ويمكن للمواطن الراغب في حذف نفسه من بطاقة التموين الدخول بكل سهولة إلي بوابة مصر الرقمية والقيام بتلك الخطوات:-

- يقوم المواطن الراغب فى حذف نفسه من بطاقة التموين بالدخول للحساب الشخصي على بوابة مصر الرقمية

-اختيار أيقونة الخدمات التموينية

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-  اختيار أيقونة خدمة إيقاف بطاقة التموين، وذلك من بين الاختيارات الثلاث التي تتضمن «إيقاف نفسي من بطاقة التموين»  خدمة إيقاف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين .

- ثم يقوم المواطن الراغب فى إيقاف البطاقة التموينية باستكمال تدوين البيانات المطلوبة منه.

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