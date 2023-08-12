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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عليها صورة الزعيم.. كوريا الشمالية تعاقب مدخني هذه الأوراق

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أطلقت كوريا الشمالية العنان لأغرب حملة قمع حتى الآن، حيث أعلنت سجن أي شخص يتم ضبطه باستخدام الصحيفة الرسمية لغرض غير القراءة مثل لف السجائر.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، جاء ذلك بعد أن عثرت سلطات كوريا الشمالية على سجائر يحمل ورقها صور الزعيم كيم جونج أون، ثم اكتشفت أنها من صحيفة "رودنج سينمون".

ويقدر المدخنون في كوريا الشمالية صحيفة "رودونج سينمون"، كثيرا لكونها تساعدهم في حل مشكلة ورق السجائر النادر في البلاد، كما يقول ناشطون.

وقال مصدر في البلاد إنه تم استخدام ورق الصحيفة أيضًا لورق الحائط ولتغليف الأطعمة مثل الخبز وكعك الأرز والحلويات.

وأوضح المصدر أن النظام في كوريا الشمالية سيرسل مرتكبي هذا الفعل إلى معسكرات الاعتقال والعمل الشاق، ولذلك لأنهم "لم يحترموا ما يعتبر أعلى كرامة في البلاد".

وقال جريج سكارلاتويو رئيس لجنة حقوق الإنسان المعنية بكوريا الشمالية، وهي منظمة أمريكية ترصد الأوضاع الحقوقية في بيونج يانج إن "مصادر موثوقة للغاية داخل كوريا الشمالية أكدت أن من يدان بهذا الفعل سيواجه الاحتجاز.

وأوضح أن ورق لف السجائر في كوريا الشمالية نادر للغاية بالدولة، لذلك فإن المواطنين هناك يستعملون قصاصات الصحف في لف سجائرهم".

ولفت إلى أنه على مر السنين كانت هناك تقارير تظهر أنه جرى إرسال أشخاص إلى معسكرات اعتقال لأنه لفوا التبغ بقصاصات صحف تحمل صور الزعيم كيم".

وقال مصدر داخل كوريا الشمالية لإذاعة "آسيا الحرة"، أن امرأتين في الأربعينيات من عمرهما اعتقلتا إثر بيعهما للصحيفة بشكل سري، اليوم السبت، لتاجرين في أحد أسواق مقاطعة بيونجان الحدودية مع الصين. وقد كشفهما عناصر من الأمن يرتدون زيا مدنيا.

كوريا الشمالية حملة قمع لف السجائر الصحيفة الرسمية الزعيم كيم جونج أون

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