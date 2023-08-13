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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة نجل شقيق برلماني أنهى حياة شاب في السلام

صدى البلد

تنظر اليوم، محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بإنهاء حياة آخر طعنًا بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة.

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وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال أبريل 2023 وبدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين ن.أ 22 سنة وأحمد.ع 19 سنة بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة، وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم،وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتىأودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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