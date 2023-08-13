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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب عيار 21 اليوم 13-8-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد أشهر أعيرة الذهب استقرارا مسجلا 2300 جنيه للبيع و 2350 جنيه للبيع، وذلك بالنسبة سعر عيار 21 الأشهر تداولا وذلك في مستهل تعاملات اليوم 13-8-2023.

استقرار السعر 

وشهد سعر الذهب في مصر   استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

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عيار 14

وسجل  سعر عيار 14 الأدني فئة  فنحو 1533 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

 

عيار 18


وبلغ سعر عيار 18 نحو 1971 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء

الذهب والسعر العالمي

وعلي سياق متصل استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر، أمس الجمعة 11 أغسطس، متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، لتنهي الأسبوع على خسائر.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.08% إلى 1913.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.

وأنهى الأسبوع على خسائر بنسبة 1.45%.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، ما عزز الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

عيار 24
 

استقر سعر عيار 24 الأكثر قيمة في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-8-2023، مسجلا  2529 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء؛ علي مستوي محلات الصاغة.

 

أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 81.75 ألف جنيه للبيع و 83.53 ألف جنيه للشراء


كيلو الذهب

 

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو2.63 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء


الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.4 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء,
 

تراجع الذهب

أكد عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن من يمتلك أموال، عليه، أن يقوم بشراء الذهب، في هذه الفترة، موضحًا أن أسعار الذهب الأن تشهد انخفاضات، ولكن بعد فترة سيكون هناك تغيير في الأسعار.
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات له اليوم، أن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب، من الجمارك، سينتهي خلال شهر 11 المقبل، وأنه من الممكن أن يكون هناك قرار جديد.

ولفت إلي أن قرار التجديد، يدرس بمجلس الوزراء، ولكن حتى هذه اللحظة، لا يوجد جديد بشأن هذا الأمر، وأن  المتحكم هو العرض و الطلب، وأنه في 2022 شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير، ولكن  انخفض بعض الشيء.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

ارتفاع الذهب

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الربع الثاني من العام الحالي، كان هناك ارتفاع في أسعار الذهب مبالغ فيه.
وأضاف رئيس شعبة صناعة الذهب، في تصريحات له اليوم، أن الارتفاع كان بسبب الإقبال على الشراء، ولكن بعد السماح بدخول المصريين من الخارج بالذهب، دون الحصول على جمارك تسبب في خفض الأسعار.
ولفت إلي أن مجلس الذهب العالمي، أكد أن المصريين اشتروا 17.3 طنًا، من الذهب في أول شهرين من الربع الثاني من العام الحالي " شهر 4 و5".
وأوضح أن شراء الذهب جاء في الفترة التي تم فيها فك الشهادات البنكية، التى كانت قد طرحتها البنوك، وأن تلك الشهادات كانت بـ 740 مليار جنيه.
وكشف أن المواطنين بعد فك الشهادات، قاموا بالاستثمار، ومنهم من قام بشراء الذهب

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