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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حازم عطية يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له يوم فض اعتصام رابعة

الدكتور حازم عطية
الدكتور حازم عطية

كشف الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، وقت أحداث فض اعتصام رابعة الإرهابي، تفاصيل ما حدث يوم فض الاعتصام ومكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها.


وقال عطية خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "دخل عليا عميد من القوات المسلحة وأبلغني أنه المستشار العسكري للمحافظة وقال لي إن لديه تعليمات بضرورة مغادرة المبنى".


وأضاف: "في البداية رفضت لأني لم أكن متأكدًا من هوية الشخص، وبعدها جاء لي بمكالمة وحدثني الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، وقال لي عبارات مقتضبة جدًا".


وتابع: "قال لي إن هناك مدرعة فهد أمام مبنى المحافظة حضرتك هتركبها ومعك 4 جنود مصابين وأغلق الهاتف، وبالفعل خرجنا من المبنى على الفور".


يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.


ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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