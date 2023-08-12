أول تعليق من رضا البلتاجي على طرد لاعب النصر السعودي أمام الهلال

أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، أن قرار حكم الفيديو (VAR)، بإعطاء مدافع النصر السعودي بطاقة حمراء بدلا من البطاقة الصفراء، هو قرار صحيح؛ نظرا لعرقلته لمهاجم الهلال وهو في حالة انفراد مع حارس المرمى، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وقال البلتاجي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور)، إن زوايا التصوير الجيدة، أتاحت للحكام فرصة اتخاذ القرارات الصحيحة خلال مباريات البطولة.

وأشار البلتاجي إلى أن المغربي رضوان جيد، أدار مباراة الهلال والنصر تحكيميَّا بمستوى جيد، خاصة وأنها كانت مواجهة صعبة للغاية، ولكنه نجح في إدارتها بشكل جيد.