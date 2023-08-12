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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم عطية يكشف تفاصيل مغادرة مبنى محافظة الفيوم يوم فض اعتصام رابعة

محافظ الفيوم الاسبق
محافظ الفيوم الاسبق

كشف الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، وقت أحداث فض اعتصام رابعة الإرهابي، تفاصيل ما حدث يوم فض الاعتصام واعتداءات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال عطية خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "بعدما ركبت المدرعة لاقيت شخص يقول سيارة المحافظ تحترق، فالسائق جري على السيارة خلف مبنى المحافظة وبعدها أخذ طلقة في ذراعه".


وأضاف: "ركبنا المدرعة وكنا حوالي حاجة وعشرين شخص والمدرعة كانت تتسع لثمانية أفراد فقط، وببص من فتحات المدرعة لاقيت ناس بيجروا ورانا ومعاهم بندقيات آلي، وكنا سامعين الرصاص مثل المطر فوق المدرعة".


يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.


ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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