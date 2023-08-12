تركيا .. أردوغان يتطلع إلى قمة مع بوتين في أغسطس

قال مصدر في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئاسة التركية تأمل في أن يتمكن أردوغان من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات قبل نهاية أغسطس.



وأضاف المصدر 'تأمل أنقرة أن تجري المفاوضات في أغسطس' ، مضيفا أنه 'لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن ، وبمجرد أن يتضح ، سنبلغ الجمهور'.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية ، اليوم السبت ، أن القمة قد تعقد في روسيا أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر.

وقال متحدث رئاسي روسي في وقت سابق إن الرئيسين اتفقا على اختيار مكان وموعد اجتماعهما المقبل في أقرب وقت ممكن. وستركز المحادثات المحتملة على أوكرانيا واتفاق الحبوب في البحر الأسود.