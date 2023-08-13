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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني: قواتنا أحرزت نجاحا جزئيا في الجبهة الجنوبية

أرشيفية
أرشيفية

أكدت قوات الجيش الأوكراني أنها أحرزت تقدمًا، اليوم، بالقرب من بلدة روبوتين على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وفقًا لما جاء في إفادة تصدر بانتظام حول العمليات القتالية وعدد القتلى والمصابين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن أطفالا سقطوا بين القتلى والجرحى المدنيين بعد يوم أطلقت روسيا خلاله 6 صواريخ و32 رشقة من أنظمة إطلاق الصواريخ وشنت 36 غارة جوية على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.

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وأشارت إلى اندلاع 33 اشتباكا قتاليا، قائلة إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول وبيرديانسك.

وبينت أن القوات حققت "نجاحا جزئيا في روبوتين بمنطقة زابوريجيا"، مضيفة أن القوات الأوكرانية توغلت عند نقطة تقدمها وتنفذ هجمات دفاعية من هناك.
 

الجيش الأوكراني أوكرانيا روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا زابوريجيا

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