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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية لوليد الفراج: القيمة التاريخية للكرة المصرية لا تقاس بحجم الإنفاق فقط

الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تعليق رابطة الأندية على التصريحات التي أدلى بها الإعلامي السعودي، وليد الفراج، والذي أعلن أن الديربي السعودي بات متفوقا على نظيره المصري.

وقال مصدر برابطة الأندية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الكرة المصرية مريضة وتتعافى وتحاول التطور، ولازالت هناك خطوات أخرى في هذا الصدد.

وتابع المصدر: "المنتخب الأول وصل نهائي أمم أفريقيا، والأولمبي تأهل للأولمبياد للمرة الثانية على التوالي، وهناك 4 أندية مصرية في أفضل 7 فرق بتصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ، وفي آخر 4 نسخ من دوري الأبطال يوجد فريق مصري في النهائي، وفاز الأهلي بثلاثة نسخ منها".

وأضاف المصدر: "القيمة التاريخية للكرة المصرية لا يمكن أن تقاس فقط بحجم الإنفاق المال، ولا خلاف على قيمة مواجهات الأهلي والزمالك.. ولسنا في شجار مع أي طرف".

واختتم المصدر: "هناك لاعبون انضموا للدوري السعودي كان يفاوضهم مانشستر يونايتد .. هل يعني ذلك أن الفرق السعودية أقوى من مانشستر يونايتد ، والدوري الإسباني بكل أنديته أبرم 50 صفقة .. ومعدل الإنفاق في الدوري الإيطالي لا يوازي الإنجليزي أو الإسباني لكنه يبقى أفضل دوريات العالم".

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