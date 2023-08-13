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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أشرف زكي: ما يحدث بالعلمين الجديدة فوق الخيال.. ومصر في حتة تانية

نقيب المهن التمثيلية
نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكى

أكد الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إقامة المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة غدا على هامش فعاليات مهرجان العلمين، الذي يقام في الوقت الحالي وتستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري، للكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة بعد نجاح الأولى في العام الماضي. 


وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع  على قناة "سي بي سي"،  إن ما يحدث في العلمين الجديدة "فوق الخيال، ومصر في حتة تانية".

 

وشدد أشرف زكي، على أن هناك طفرة في الدراما المصرية تليق بالمكانة المصرية في الشرق الأوسط، وهناك "مفاجآت حلوة" سيتم إعلانها غدًا في المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى ان المهرجان سيتيح المشاركة لكل الطبقات والفئات من الشعب المصري، والعمل على قدم وساق، متوجهًا بالشكر للشركة المتحدة لخدمات الإعلامية على ما يحدث في العلمين .

اشرف زكي العلمين الجديدة مهرجان العلمين الاعلامي عمرو خليل الدراما المصرية الشعب المصري

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