مندوب توصيل: الزبون دائما يتهم الدليفري بالتسبب في أي مشكلة تحدث بالأكل.. فيديو

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة خاصة من برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "حكايات يرويها عمال التوصيل "الدليفري" في مصر.

وقال سيف هشام، مندوب توصيل طلبات بأحد المطاعم: "المطعم يكون عنده كمية كبيرة من الأوردرات، وهناك عدد معين من عمال التوصيل المتواجدين، وكل الأوردرات تخرج مع عمال التوصيل، ويكون هناك كمية أوردرات لم تخرج من المطعم، لذلك نضطر نخلص الأوردرات التي معنا ونرجع المطعم، فيكون الأكل برد في المطعم وليس في الطريق".

وأضاف: "لو أخذت 5 أوردرات من المطعم مثلا، يكونوا عند الزبون في خلال ربع ساعة"، موضحا: "الزبون يفتكر أننا نأخذ الأوردر نلف به لكن هذا خطأ، والمشكلة أن الزبون يكون فاكر أن الدليفري هو السبب في كل شيء سواء لو الأكل ناقص أو الأكل بارد وهذا غير صحيح".

