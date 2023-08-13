مندوبو توصيل: فتح الأوردر غير مسموح لنا نهائيا.. فيديو

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة خاصة من برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "حكايات يرويها عمال التوصيل "الدليفري" في مصر.



وقال محمد مدحت، مندوب توصيل طلبات بأحد مواقع التجارة الإلكترونية،: "غير مسموح لي أن أفتح الأوردر وأرى ما بداخله، وغير مسموح للعميل فتح الأوردر أمامي".

وأضاف محمد مدحت، مندوب توصيل طلبات بأحد مواقع التجارة الإلكترونية،: "العميل يتسلم الأوردر مغلق ويحاسب عليه، ولو فتحه وعايز يعمل مرتجع معاه 14 يوما.. الأوردر لا يرجع معي، لأن العميل يقدم طلب للمرتجع والسيستم يقبله ويتواصل معنا ونرجع نستلم الأوردر".

وعلق محمد مدحت، مندوب توصيل طلبات بأحد مواقع التجارة الإلكترونية، على واقعة فتح الأوردر، قائلا: "هذا ليس مسموح به نهائيا، وخصوصا لو الأوردر تبع شركة".

