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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يعلن سبب قيد الزمالك للثلاثي فيصل ونديم والخضري

الزمالك
الزمالك

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، سبب قيد نادي الزمالك، للثلاثي محمد نديم حارس المرمى وأسامه فيصل المعار إلى البنك الأهلي بجانب الصاعد محمد الخضري فى قائمة الانتظار.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن نادي الزمالك أدرج أسامة فيصل، مهاجم النادي والمعار لصفوف فريق البنك الأهلي، على قائمة الانتظار الخاصة به، رغم تواجده ضمن صفوف البنك الأهلي لمدة موسمين تنتهي بنهاية الموسم المقبل، حتى لا يصبح لاعبًا حراً، وبالتالي يتم تجديد الإعارة موسم تلو الآخر، حيث تشترط إدارة الزمالك الحصول على المبلغ المالي نظير إعارة اللاعب في السنة الثانية من جانب البنك الأهلي، حتى يتم رفع اسمه في قائمة الانتظار، وبعدها يتم نقله إلى قائمة المعارين بعد إتمام الإجراءات بين الناديين

وقام الزمالك أيضا بقيد نديم في قائمة الانتظار، لحين معرفة الموقف من ضم حارس جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى موقف أحمد نادر السيد حارس الفريق الذي انتهت إعارته لنادي فيزيلا البرتغالي، وفي حالة عدم ضم أي حارس جديد، سيتم قيد محمد نديم من قائمة الانتظار إلى قائمة الفريق الأول ليستمر مع الزمالك الموسم المقبل.

الزمالك نادي الزمالك الأهلى البنك الاهلي محمد الخضرى

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