كريستيانو رونالدو: فخور للغاية بتتويج النصر السعودي بالبطولة العربية

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره عدة صورا موجة رسالة لفريقه بعد تتويج نادي النصر السعودي بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه بموقع إنستجرام: فخور للغاية بمساعدة الفريق في الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى، شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم في النادي ولأفراد عائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائمًا، دعم رائع من معجبينا! أيضًا.. ملك لك.

وتُوج نادي النصر بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الصعب على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف.