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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. نصائح للتعامل مع الخلافات الزوجية وأبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

أبراج تتميز بخفة
أبراج تتميز بخفة الدم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

العلاقة الزوجية هي أكثر علاقة تساعد الشخص على اكتشاف ذاته وتطوير حالة وعيه، لذلك تكون الخلافات ونقاط الاستفزاز في العلاقة مصدرا لاكتشاف الذات السفلى لدى الشخص حتى يتمكن من الارتقاء بها إلى الذات العليا. وهنا يحدث التطوّر المطلوب والذي يخدم رسالة الشخص في الحياة. 

طريقة عمل بودرة الثوم 

الثوم هو عشب يستخدم على نطاق واسع في الطهي والطب التقليدي في جميع أنحاء العالم. ويعتبر الثوم مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تمنحه فوائد صحية عديدة .

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟
الاحتراق الوظيفي هو حالة من الإرهاق الشديد الذي يحدث نتيجة للتوتر المستمر والضغوط العالية في مكان العمل، ويُعرف أيضًا باسم "احتراق العمل" أو "الاحتراق المهني"، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص في جميع المجالات المهنية بما في ذلك العاملين في المجالات الصحية والتعليمية والتقنية وغيرها.

 

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

هناك بعض الأبراج التي تتميز عادةً بخفة الدم والروح المرحة. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه الخصائص ليست محصورة فقط في الأبراج المحددة، وإنما يمكن أن تتواجد في الأشخاص بغض النظر عن برجهم الفلكي. 

 تجنب الكذب ولا تسمح باقتحام خصوصيتك.. 5 حيل لمواجهة الأسئلة الفضولية

 خمس حيل لمواجهة الأسئلة الفضولية بأدب وتحافظ على خصوصيتك:

نشر موقع “صدى البلد” مجالي المرأة والصحة مواقع التواصل الاجتماعي نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية السوشيال ميديا ​​​​​​​health

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