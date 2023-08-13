الليلة.. صالون مقامات فى قصر بشتاك

يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الإذاعة المصرية فى السابعة مساء اليوم الأحد 13 أغسطس "صالون مقامات" لقاءه الشهرى الجديد تحت عنوان " كلية التربية الموسيقية ... العلم فى خدمة الفن ".



يستضيف الصالون د. شيرين عبد اللطيف عميدة الكلية الحالية، د. أميرة فرج العميد الأسبق للكلية ، و المؤلف الموسيقى د.خالد أمين.



يصاحب الصالون فقرات غنائية أداء أعضاء فريق صوت العاصمة التابع لكلية التربية الفنية ، الصالون اعداد الناقدة د. إيناس جلال الدين، وفكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق.