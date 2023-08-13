مهيب عبد الهادي: رونالدو يواصل كتابة التاريخ وتحقيق البطولات

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بالبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تتويج النصر السعودي بطلا لكأس البطولة العربية بعد الفوز علي الهلال بماراثون طويل بنتيجة 1/2.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك : رونالدو يواصل كتابه التاريخ وتحقيق البطولات ويقود النصر السعودي بالتتويج بالبطولة العربية ويحقق هداف البطولة ب 6 أهداف .... مليون مبروووووك لمشجعي العالمي السعودي.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره عدة صورا موجة رسالة لفريقه بعد تتويج نادي النصر السعودي بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه بموقع إنستجرام: فخور للغاية بمساعدة الفريق في الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى، شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم في النادي ولأفراد عائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائمًا، دعم رائع من معجبينا! أيضًا.. ملك لك.

وتُوج نادي النصر بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الصعب على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف.