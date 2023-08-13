عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني لـ هاري كين: المشكلة فيك

صدى البلد

انتقد الإعلامي مجدي عبد الغني هاري كين مدرب بايرن ميونيخ بعد الخسارة أمام لايبزيج في كأس السوبر الألماني.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك : تقريباً المشكلة فيك أنت، هاري كين يخسر أول بطولة له مع بايرن ميونيخ بالهزيمة 3-0 أمام لايبزيج في كأس السوبر الألماني.

وخاض هاري كين أول حصة تدريبية مع بايرن ميونخ بعد انتقاله للفريق الألماني قادما من توتنهام الإنجليزي، ليحظى باستقبال خاص من جانب اللاعبين

 

ونشر الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لهاري كين وكتب "أول ظهور لهاري كين في مران بايرن ميونخ قبل مواجهة لايبزيج بنهائي كأس السوبر الألماني"

 

وانضم كين، البالغ من العمر 30 عاما، إلى بايرن ميونخ، قادما من توتنهام هوتسبير، ووقع على عقد حتى صيف 2027.

يأتي ذلك قبل ساعات معدودة على خوض بايرن ميونخ، أولى مبارياته هذا الموسم، حيث سيواجه لايبزيج في كأس السوبر الألماني أمس السبت.

 

هاري كين أبرز أرقام هاري كين أخبار بايرن ميونخ كأس السوبر الالماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

غير كده يبقي بيتحارب.. عمرو الدرديري يهاجم الأهلي

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

بالأدلة العلمية.. متحدث الصحة يكشف هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

أسعار الذهب عيار 21 اليوم 13-8-2023

صور ومقاطع خادشة.. محاكمة مدرس متهم بابتزاز موظفة في الجيزة

دعاء بالزوج الصالح .. وهذه الكلمات لتيسير الزواج

ألمانيا تعلن موعد تسليم منظومة طائرات جديدة لأوكرانيا

هاني حتحوت يكشف آخر تطورات موقف سوزا من الانضمام لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ