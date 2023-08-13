الكويت تنفي تعرض أمير البلاد لعارض صحي.. وروسيا تحبط هجومًا على جسر القرم وأوكرانيا تتقدم في زابوروجيا .. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السيسي يوجه بتعزيز الخطوات الشاملة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

"إيكواس" تعتزم إرسال وفد إلى النيجر وسط مخاوف بشأن صحة بازوم

تحذيرات غربية للسفن من الملاحة بمضيق هرمز بسبب تهديدات إيران

إسرائيل تنتقد صفقة تبادل الأسرى الأمريكية-الإيرانية وتبعاتها‎

اعتماد أوراق نايف السديري سفيراً سعودياً غير مقيم لدى فلسطين

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وذلك الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العملة الأجنبية، فضلا عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن قوات بحرية غربية في الشرق الأوسط، السبت، دعت سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، للابتعاد قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية لتجنب الاستيلاء عليها، وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن واشنطن بدورها، تدرس خططاً لنشر قوات مسلحة على سفن تجارية في المضيق لردع طهران.

وقالت "الجريدة" إن الحكومة الإسرائيلية، انتقدت تفاهمات أُعلن عنها مؤخراً بين طهران وواشنطن حول صفقة تبادل أسرى بين البلدين. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "موقف إسرائيل واضح، والاتفاقات التي لا تفكك البنى التحتية النووية الإيرانية لا توقف برنامجها النووي".

وأضاف، في بيان مقتضب: "هذه الاتفاقات ستزود إيران فقط بالأموال التي ستذهب إلى عناصر إرهابية ترعاها إيران في عدة مناطق من العالم".

وقالت "القبس" إن سفير السعودية لدى الأردن، نايف السديري، سلم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى فلسطين، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. وسيتولى السديري كذلك، بموجب أوراق اعتماده، منصب قنصل السعودية العام "غير المقيم" في مدينة القدس.

وقالت وكالة أنباء الكويت "كونا" إن الديوان الأميري الكويتي، نفى ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لعارض صحي أُدخل على إثره المستشفى. وقال الديوان إنه "لا صحة إطلاقاً لمثل هذه الأخبار الكاذبة"، مؤكداً أن الأمير "بخير ويتمتع بصحة طيبة".

دوليًا، قالت "الوطن" إن متحدثًا باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أعلن أن البرلمان يعتزم إرسال لجنة إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري، وسط مخاوف غربية وإفريقية بشأن صحة الرئيس محمد بازوم وظروف اعتقاله.

وذكرت "الأنباء" أن روسيا أعلنت أمس أنها أحبطت هجومًا أوكرانيًا استهداف جسر القرم، ومواقع أخرى لم تحددها، فيما أفاد الجيش الأوكراني بأن قواته أحرزت تقدمًا قرب بلدة روبوتين على خط المواجهة في منطقة زابوروجيا جنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "تم رُصد عدة صواريخ أوكرانية في الوقت المناسب، وتم اعتراضها عبر أنظمة الدفاع الجوي.. فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية".

وقالت "الجريدة" إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت أن موسكو أطلقت 6 صواريخ و32 رشقة من أنظمة إطلاق الصواريخ، وشنت 36 غارة جوية على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.