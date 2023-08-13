شيخوخة بعمر الـ80 مع رشاقة الشباب.. فحوصات للدماغ تكشف سر الخارقين وكيف يعيشون حياة جيدة وطويلة.. تفاصيل مثيرة

حرص عدد من الباحثين الأسبان في البحث عن سر من أسموهم الخارقين، وهم كبار السن الذين استطاعوا أن يصلوا إلى هذا السن دون أن يؤثر ذلك على صحتهم، ورشاقتهم، سواء الجسدية، أو الذهنية، فعلى الرغم من تقدمهم في السن، إلا أن هناك الكثير من كبار السن مازالوا أعلى من المتوسط ​​في الشكل، وذكراهم جيدة في سن 80 كما لو أنهم في سن الـ50 أو 60، وكانت التساؤلات التي وضعت في بداية بحثهم، ما هو سرهم؟.

بالطبيعي أنه كلما تقدم الإنسان ​​في السن، كلما قلتسعة الذاكرة، وهذا هو الطبيعي، أما الاستثناءالوحيد هو مجموعة صغيرة من كبار السن، فعلىالرغم من كونهم أكثر من 80 عامًا، إلا أنهم يتمتعونبصحة نفسية أفضل من الأشخاص العاديين الذينتتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عامًا، ويبدو وكأنه حلمالشيخوخة أصبح حقيقة، ولكن كيف يفعلون ذلك؟، وقد قام باحثون بقيادة مارتا جارو باسكوال من مركزالزهايمر التابع لمؤسسة الملكة صوفيا في مدريدبالتحقيق في هذا في دراسة طويلة الأمد.

ذاكرتهم مثل الشباب تحت سن الـ30 .. هؤلاء هم الخارقون

وبحسب ما نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فقد تم في البداية، تلك الشريحة الخارقة من كبار السنللقيام بذلك بتلك الدراسة، واستخدم الباحثونمجموعة من كبار السن الذين يشاركون في دراسةلتحديد المؤشرات المبكرة لمرض الزهايمر، ومن بين540 من كبار السن، يمكن اعتبار 64 منهم من كبارالسن، هم من حققوا أداءً جيدًا على الأقل فياختبار الذاكرة مثل الأشخاص الذين تقل أعمارهمعن 30 عامًا ولديهم نفس المستوى من التعليم.

وبالفعل تم اختيار 55 من كبار السن "العاديين" الذين يتوافق أداؤهم مع أعمارهم ومستوى تعليمهمكمجموعة ضابطة، وكان عمرهم جميعًا أكثر من 79 عامًا، وبالنسبة للدراسة، تمت متابعتهم لمدة خمسسنوات، وكان هناك فحص مرة واحدة في العام معفحص التصوير بالرنين المغناطيسي والاختباراتالسريرية واختبارات الدم وتوثيق عوامل نمط الحياة، ويظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أن كبار السنلديهم المزيد من المادة الرمادية في أدمغتهم.

المادة الرمادية متوفرة تعني أداء أفضل للدماغ

ووفقا للصحيفة الألمانية، فقد تمكن الباحثون بالفعلمن تحديد الاختلاف خلال عمليات التصوير بالرنينالمغناطيسي الأولى، وفي المتوسط ​، كان لدى كبارالسن مادة رمادية أكثر في الدماغ، لا سيما فيمناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة (الفص الصدغيالإنسي ، الدماغ الأمامي الكوليني)، ولكن أيضًافي المناطق المشاركة في الحركة (المهاد الحركي)تتكون المادة الرمادية من مليارات الخلايا العصبية(الخلايا العصبية)، مما يشير إلى أداء أفضلللدماغ.

وفي اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي فيالسنوات التالية، انخفض حجم المادة الرمادية فيهذه المناطق لدى كبار السن بشكل أبطأ منالمجموعة الضابطة (المجموعة العادية وليس الخارقين)، وهذه النتيجة هي الأكثر أهمية بالنسبةلأليساندرو سيليرينو من معهد لايبنيز لأبحاثالشيخوخة - معهد فريتز ليبمان (FLI) في جينا، وقال: "لقد علمنا بالفعل قبل هذه الدراسة أنالمتفوقين يظهرون ضمورًا أقل في بعض مناطقالدماغ، لكن هذا كان دائمًا يعتمد على قياس واحدوهو المادة الرمادية".

السر في الحركة والصحة النفسية

بووفقا لما جاء بنتيجة البحث، فقد تم تحديد العديدمن العوامل التي تميزت بين كبار السن من المجموعةالضابطة، واستخدم الباحثون بقيادة جارو باسكوالخوارزمية تعتمد على التعلم الآلي، ومن بين 89 عاملديموغرافي أو نمط حياة أو سريري مختلف تمإدخاله في الخوارزمية، كان هناك عاملان قويانبشكل خاص، هما المهارات الحركية / الحركية، والصحة النفسية، وكان أداء كبار السن أفضلبشكل ملحوظ في اختبارات التنقل والمهارات الحركية(اختبار "الصعود والانطلاق" ، اختبار "التنصتعلى الإصبع").

ومن المثير للاهتمام ، أن الفائدة كانت موجودة علىالرغم من أنهم لم يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا منالمجموعة الضابطة، ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة علىالدراسة تظهر أن كبار السن كانوا أكثر نشاطًا فيمنتصف العمر، أي في سن 40 و 50 و 60 عامًا، وتم وضع حجر الأساس للتنقل في وقت لاحق فيوقت سابق، وقال سيليرينو: "من المهم للغاية أننحافظ على لياقتك البدنية ، حتى لو كان الأمر مجردالمشي أو صعود الدرج".

ابتعد عن القلق والاكتئاب تحافظ على الذاكرة

ورصدت الدراسة، أنه قد كان أداء كبار السن أيضًاأفضل من المجموعة الضابطة في الاستطلاعاتوالاختبارات (مخزون القلق من سمات الحالة - مقياس اكتئاب الشيخوخة)، وكان لذلك أثرا فيالصحة العقلية، فقد كان لديهم اكتئاب وقلق أقل، وقال سيليرينو: "تشير الدراسات السابقة إلى أناضطرابات الاكتئاب والقلق يمكن أن تؤثر على أداءاختبار الذاكرة لدى الأشخاص من جميع الأعمار - وأنها عوامل خطر للإصابة بالخرف".

ومن أجل منع المشاكل النفسية في الشيخوخة،ينصح تشيليرينو ، وهو باحث في طب الشيخوخة ،بالبقاء على اتصال اجتماعي والمشاركة. ويشدد علىأن "الاكتئاب والقلق هما غالبًا نتيجة العزلةالاجتماعية، وهو ما جعله يدعو كبار السن بالحر على المشاركة المجتمعية فيمن حوله.

الموسيقى والقراءة من أسرار الأبطال الخارقين

وبجانب الحرص على الحركة الدائمة، والبعد عن القلق والاكتئاب، مع الحفاظ على المشاركة المجتمعية وعدم التقوقع، هناك أمور إضافة إلى ذلك، حيث تمتحديد متغيرات أخرى يمكنها تحسين وظيفة الذاكرةحتى العقد التاسع من العمر، كما كتب الباحثون، حيث كان هؤلاء الخارقون أكثر اهتمامًا بالموسيقىبشكل نشط، ولديه مهارات قراءة أفضل، وكان نتيجة ذلك كانوا هم يشتكون أقل من قلة النوم (على الرغممن أنهم حصلوا في المتوسط ​​على نفس القدر منالنوم مثل المجموعة الضابطة)، وكان أسلوب حياةأكثر نشاطًا في منتصف العمر، وفي حالات نادرة،حدث لهم ارتفاعا بنسبة السكر في الدم أو ارتفاعضغط الدم.

ويلخص الخبير تشيليرينو الأمر: "نحن لا نتعلم حقًامن الدراسة الخاصة بالإدارة العليا أكثر مما نعرفهبالفعل، لكنه يؤكد أن الأداء الجسدي والنفسيمرتبطان ارتباطًا وثيقًا وأنه يجب علينا الحفاظ علىكليهما من أجل التقدم في السن بشكل صحي ".

سبع نصائح لشيخوخة صحية

وهنا يخلص تقرير الصحيفة الألمانية بالإجابة عن تسائل مفاده كيف يمكننا أن نتقدم في العمر بشكلصحي؟، وهنا يتعامل الباحثون في معهد ماكسبلانك لبيولوجيا الشيخوخة أيضًا مع هذا السؤال، وأحدهم هو الطبيب يواكيم شتاينر، وفي مقابلة معFOCUS عبر الإنترنت ، أشار إلى "الكلاسيكيات" كنصائح للشيخوخة الصحية ، والتي يتم ذكرهاأيضًا بانتظام للوقاية من أمراض مثل السرطان:

• يكفى التمارين• التغذية المتوازنة• تدريب الدماغ• الاتصالات الاجتماعية• ممنوع التدخين• القليل من الكحول• القليل من الأشعة فوق البنفسجية المباشرة