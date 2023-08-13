انصرني علي من قهرني في الدنيا... جوري بكر تثير الجدل بمنشور غامض

وجهت الفنانة جوري بكر رسالة غامضة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتبت جوري بكر: اسألك يا الله بقوتك التي لا يقدر عليها احد بان تجعل كيد من ظلمني في نحرة، وادعوك يا رحمن ان تجعل شغله في بدنه فانت حسبنا ووكيلنا يارب العالمين ، يا الله وحدك من تنصرني علي من قهرني في الدنيا فارجوك يا قوي يا عزيز بأن تنتقم لي من كل من تجبر علي عبدك الفقير فانك انت نعم المولي ونعم النصير.

وكانت قد حذرت الفنانة جوري بكر من صفحة تنتحل شخصيتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت جوري بكر عبر فيسبوك: "محتاجة أخد إجراء قانوني لأن الصفحة دي بتحاول تشويه اسمي من فضلكم أنا ماليش أي دعوة بالصفحة دي وعاملين ليا بلوك اصلا.



وكانت قد حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".



وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.