عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب عاجل من رئيس حكومة النيجر الجديد إلى مجموعة «إيكواس»

النيجر
النيجر

حثَّ رئيس "الحكومة الجديدة" في النيجر، علي الأمين الزين، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، على رفع العقوبات عن بلاده، معتبرا أنها "غير إنسانية وغير عادلة".

وجاء ذلك، خلال لقائه بوفد رجال دين من نيجيريا وصل في مهمة وساطة إلى العاصمة نيامي، حسبما أفاد موقع "ortn.ne".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال الزين إلى أن "هذا اجتماع مهم يهدف إلى التقريب بين البلدين، نيجيريا والنيجر، ونقل الوفد رسالة من رئيس نيجيريا إلى رئيس النيجر".

وشدد الزين خلال اللقاء على "ضرورة رفع هذه الإجراءات التي تعتبر غير إنسانية وغير عادلة وغير مقبولة لأنها تتعارض مع أحكام وقواعد الإيكواس".

وفي 7 أغسطس الجاري، عين المجلس العسكري في النيجر علي الأمين زين، رئيسا جديدا للوزراء في النيجر.

وكان زين في الفترة الأخيرة ممثلا للبنك الإفريقي للتنمية في عدد من الدول، آخرها تشاد، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس النيجري محمدو تانجا، ما بين 2003 و2010.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، بأنه تم تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" حول الوضع في النيجر، والذي كان من المفترض أن يعقد السبت.

وكان من المقرر أن يلتقي قادة أركان جيوش دول "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا السبت، لكن تم تأجيل الاجتماع "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.

وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، فيما يقول بازوم إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تراجع قياسي في أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميا.. وتحول مفاجئ لعيار21

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات ..فيديو

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين والمصطافين من أمواج البحر|تفاصيل

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

واقعة مؤسفة جديدة.. حرق نسخة من القرآن أمام سفارتي تركيا والعراق بالدنمارك

روسيا تجلي آلاف السكان بسبب الفيضانات العارمة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ