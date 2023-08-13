طلب عاجل من رئيس حكومة النيجر الجديد إلى مجموعة «إيكواس»

حثَّ رئيس "الحكومة الجديدة" في النيجر، علي الأمين الزين، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، على رفع العقوبات عن بلاده، معتبرا أنها "غير إنسانية وغير عادلة".

وجاء ذلك، خلال لقائه بوفد رجال دين من نيجيريا وصل في مهمة وساطة إلى العاصمة نيامي، حسبما أفاد موقع "ortn.ne".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال الزين إلى أن "هذا اجتماع مهم يهدف إلى التقريب بين البلدين، نيجيريا والنيجر، ونقل الوفد رسالة من رئيس نيجيريا إلى رئيس النيجر".

وشدد الزين خلال اللقاء على "ضرورة رفع هذه الإجراءات التي تعتبر غير إنسانية وغير عادلة وغير مقبولة لأنها تتعارض مع أحكام وقواعد الإيكواس".

وفي 7 أغسطس الجاري، عين المجلس العسكري في النيجر علي الأمين زين، رئيسا جديدا للوزراء في النيجر.

وكان زين في الفترة الأخيرة ممثلا للبنك الإفريقي للتنمية في عدد من الدول، آخرها تشاد، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس النيجري محمدو تانجا، ما بين 2003 و2010.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، بأنه تم تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" حول الوضع في النيجر، والذي كان من المفترض أن يعقد السبت.

وكان من المقرر أن يلتقي قادة أركان جيوش دول "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا السبت، لكن تم تأجيل الاجتماع "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.

وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، فيما يقول بازوم إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.