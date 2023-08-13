روسيا تجلي آلاف السكان بسبب الفيضانات العارمة

أجلت روسيا أكثر من ألفين شخص في مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ اليوم الأحد، بعدما أدى الإعصار العنيف "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.

وأفادت وزارة حالات الطوارئ على تليجرام أن «أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه»، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

وذكرت الوزارة بأن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية.

وأوضحت وكالة "تاس"الروسية الرسمية بأن الفيضانات التي شهدتها مدينة أوسورييسك كانت الأسوأ منذ عقد.