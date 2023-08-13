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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزاعم أوكرانية بتراجع قوات بوتين في الجبهة الجنوبية

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت أوكرانيا إن قواتها حققت مكاسب على خط المواجهة الجنوبي وزعمت أنها استولت على أراض غير محددة، في وقت تكثر فيه الانتقادات لتراجع هجوم أوكرانيا المضاد لدرجة وصفه بالفشل، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت.

قال الجنرال أولكسندر تارنافسكي ، قائد القوات الأوكرانية في الجنوب ، إن "قوات الدفاع تنشط بقوة" .
أضاف الجنرال تارنافسكي مشيرًا إلى الجبهة الجنوبية ، دون تحديد مكان وزمان التقدم: "اتجاه تافريا ، هناك مناطق محررة".

يأتي ذلك بعد أن قالت كييف إن قواتها أحرزت تقدمًا بالقرب من روبوتين على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا الجنوبية. 
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن أطفال كانوا من بين القتلى والجرحى من المدنيين بعد يوم أطلقت فيه روسيا ستة صواريخ و 36 غارة جوية بالإضافة إلى إطلاق 32 صاروخا على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.

واردفت هيئة الأركان العامة إن 33 اشتباك قتالي وقع وأن قوات الدفاع الأوكرانية واصلت عمليتها الهجومية في اتجاهات مليتوبول وبيرديانسك.
وفي الوقت نفسه، تم استهداف الجسر الرئيسي الذي يربط شبه جزيرة القرم وروسيا - جسر كيرتش - مرة أخرى يوم السبت ، حيث زعمت موسكو أنها أسقطت صواريخ أوكرانية .

 

 

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