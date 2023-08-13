عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يرفض رحيل هذا اللاعب عن الزمالك

اوسوريو
اوسوريو

يتمسك الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسك باستمرار ناصر منسي مهاجم الفريق بالفترة المقبلة.

وقال الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه التليفزيوني: "المدير الفني يرى أن منسي لديه قدرات كبيرة وقادر على توظيفها في الموسم الجديد، وبالتالي رفض رحيله".

ويشار إلى أن إدارة نادي الزمالك قامت بقيد 30 لاعبا ضمن قائمته الأولى، وهي تضمن جميع من شارك في الموسم الماضي، بالإضافة إلى العائدين من الإعارة، باستثناء أحمد بلحاج الذي لم يتم تفعيل بند شرائه، وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور بسبب توقيعهم عقود جديدة، بالإضافة للاعبين الذين رحلوا بانتهاء تعاقدهم مثل يوسف نبيه وسيف جعفر الذين انضما لصفوف بيراميدز .

كارلوس أوسوريو أوسوريو ناصر منسى نادي الزمالك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تراجع قياسي في أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميا.. وتحول مفاجئ لعيار21

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

خرجتا لشراء علاج فصدمهما طفل متهور.. تفاصيل وفاة فتاتين بالقليوبية

وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة" بدمياط

بنص كوب دقيق .. طريقة عمل كب كيك فانيليا

تظلمات الثانوية العامة 2023 | وزير التعليم: «اللي له عندنا درجات هاياخدها»

نهايتهما خلف القضبان.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة ميكانيكي على يد شقيقين بكفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ