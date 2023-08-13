أوسوريو يرفض رحيل هذا اللاعب عن الزمالك

يتمسك الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسك باستمرار ناصر منسي مهاجم الفريق بالفترة المقبلة.

وقال الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه التليفزيوني: "المدير الفني يرى أن منسي لديه قدرات كبيرة وقادر على توظيفها في الموسم الجديد، وبالتالي رفض رحيله".

ويشار إلى أن إدارة نادي الزمالك قامت بقيد 30 لاعبا ضمن قائمته الأولى، وهي تضمن جميع من شارك في الموسم الماضي، بالإضافة إلى العائدين من الإعارة، باستثناء أحمد بلحاج الذي لم يتم تفعيل بند شرائه، وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور بسبب توقيعهم عقود جديدة، بالإضافة للاعبين الذين رحلوا بانتهاء تعاقدهم مثل يوسف نبيه وسيف جعفر الذين انضما لصفوف بيراميدز .