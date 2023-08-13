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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفا على تشيلسي اليوم  بملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج".

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium  بتعليق عصام الشوالي.

ويحاول فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في صراع بطولة الدوري الإنجليزي أملا في تحقيق اللقب الغائب منذ آخر تتويج عام 2019-2020.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح 

ويسعى محمد صلاح نجم فريق ليفربول لتحقيق إنطلاقة قوية في بطولة الدوري الإنجليزي وقيادة فريقه لحصد الثلاث نقاط الأولي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وينتظر محمد صلاح تحقيق رقم قياسي جديد حال تسجيل هدف في شباك فريق تشيلسي ليصبح أول لاعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي يسجل لفريقه في المباراة الإفتتاحية لـ 7 مواسم متتالية.

ونجح محمد صلاح في التسجيل خلال الست مواسم الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي منذ إنضمامه في 2017 لفريق ليفربول قادما من نادي روما الإيطالي.

ويتساوي محمد صلاح مع الثلاثي المعتزل الان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد في سجل الأكثر تسجيلا في المباراة الإفتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي مسجلا 8 أهداف .

تشيلسي ضد ليفربول 

ويحاول فريق ليفربول تحقيق اللقب الـ19 في تاريخه للتساوي مع فريق مانشستر يونايتد أكثر الفرق تتويجا بلقب البريميرليج برصيد 20 بطولة فيما حقق تشيلسي اللقب 6 مرات فقط طوال تاريخه .

علي الجانب الأخر يسعى فريق تشيلسي تحت قيادة ماوريسيو تحقيق الثلاث نقاط الإفتتاحية في البطولة بعد الموسم الماضي الكارثي الذي أنهاه في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البطولة

وكان فريق مانشستر سيتي حامل اللقب حقق الفوز علي منافسه بيرنلي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في المباراة الإفتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي.

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