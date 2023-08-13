برامج مرعبة .. احذر من تزييف الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي| فيديو

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، عن الذكاء الاصطناعي، وانتشار جرائم تركيب الصور والفيديوهات باستخدام برامج الفوتوشوب خاصة مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها التزييف العميق وإنتاج فيديوهات وصور لأشخاص ليس لهم علاقة بالمحتوى المصنوع.

أضافت عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لازم ناخد بالنا كويس، لأن في برامج كتيرة اسمها التزييف العميق، ودي مشكلة كبيرة مقابلانا، وهاتقبلنا كتير فيما يتعلق بالأمن والسلم المجتمعي، لأن الذكاء الاصطناعي المخيف أصبح خطر بيلاحق البشر».

عمليات الابتزاز الإلكتروني

وحذرت عزة مصطفى من خطورة استخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات الإبتزاز الإلكتروني وإنتاج المحتوى المفبرك والمعدل بغرض طلب فدية أو أموال من الآخرين واختراق خصوصيتهم.