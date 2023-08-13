إعصار جديد يضرب اليابان.. وإعلان حالة الطوارئ بالشرق الأقصى بروسيا مع الطوفان خانون|فيديو

حذّر مسؤولو الأرصاد الجوية اليابانية من اقتراب إعصار قوي جدًا وفي تطور نحو الشمال فوق المحيط الهادي، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية “يورونيوز”

وتتوقع الأرصاد الجوية هبوب رياح شديدة وأمواج عالية وانهيارات أرضية في جزر أوغاساوارا .

وعلى الرغم من أن مسار الإعصار لم يوضح حتى الآن، لكنه قد يقترب يوم الثلاثاء، من شرق وغرب اليابان.

هطول أمطار غزيرة

وبحسب الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار كان يتحرك ببطء حتى الساعة 6 من مساء يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي على بعد 80 كيلومترًا شمال شرق جزيرة تشي تشي جيما.



في الأثناء ذكرت السلطات المحلية أن حالة الطوارئ أعلنت وصدرت أوامر بالإخلاء في بعض أنحاء الشرق الأقصى في روسيا يوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة خانون إلى منخفض مداري في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية يوم الجمعة من كوريا الجنوبية.