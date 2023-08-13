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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مواقع داخل البلاد

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق أراضي منطقة بيلجورود في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في محاولة لاستهداف مواقع داخل الأراضي الروسية.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام "لم تقع إصابات ولا أضرار" مشيرة إلى أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا (01:00 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، نشرت الدفاع الروسية، بيانا لها، قالت فيه إنه: "في حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت ودمرت المسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، دون وقوع إصابات إو أضرار".

وفي سياق المتصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة غابات غربي مدينة موسكو.

وأكدت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار إحباط الهجوم الإرهابي.
 

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