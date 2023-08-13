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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات غداً

انطلاق الدورات التدريبية
انطلاق الدورات التدريبية بمركز سقارة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى 2023/2024 ، غداً الإثنين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

وسيتم افتتاح الخطة بتنفيذ دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة تخطيط وهندسة  العمليات Business Process Mapping التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستفيد منها ٢٥ متدرب من مديري إدارات التحول الرقمي .

وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية تنفيذ هذه الدورة في تعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، والارتقاء بمنظومة العمل بالمحليات، ورفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار ورؤية الدولة نحو التقدم التكنولوجي والتحول الرقمى، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات ، مشيرا إلى أن الدورة ستتناول التعريف بعملية تخطيط الأعمال ودورها في التخطيط التنظيمي والإدارة من خلال عرض العمليات وأهدافها والتي تتمثل في تقديم معلومات متعمقة حول العمليات التي تساعد الإدارة و تدعمها في تحقيق أهداف أعمالها بشكل أكثر فعالية وإنتاجية ومرونة وتوفير الوقت والحصول على مزايا عديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية سيشهد تنفيذ دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية وذلك في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها ٤٥ متدرب من رؤساء المراكز والمدن .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورة تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلي والإرتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام برنامج " التنمية المحلية بصعيد مصر "بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة، وإحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصادياً واجتماعياً بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة الى التعريف بالتخطيط المحلي المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة للتطبيق العملي له.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن أيضا تنفيذ ٣ دورات تدريبية أخرى يستفيد منها ٨٤ متدرباً وهى : تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية ، و دورة إدارة العملية التدريبية وإعداد مدير تدريب محترف بمشاركة فاعلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الخطة الجديدة لدورات سقارة لعام 2023/2024 تستهدف بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية واكسابهم للمهارات اللازمة ، ورفع قدراتهم على إدارة التغيير ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التى طرأت على العمل المحلى، وتحقيق التكيف الفَعَّال وتنفيذ المشروعات والمبادرات الهامة على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أن الخطة تعمل علي وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات في إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية هشام امنة

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